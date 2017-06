Red Lions krijgen Spanje ook een tweede keer op de knieën

De Red Lions zaten al snel op rozen na vroege treffers van Nicolas De Kerpel (5') en Dorian Thiery (11').

In het tweede kwart scoorden de Spanjaarden de aansluitingstreffer na een strafcorner, maar niet veel later bedroeg de kloof opnieuw twee eenheden dankzij een goal van Victor Wegnez. Zes minuten voor rust kwam de thuisploeg terug tot 2-3, na de pauze werd er niet meer gescoord.

Na het drielandentoernooi in Moers (Dui) vorig weekend, trokken de Lions voor een stage van drie dagen naar Catalonië. De Belgen bereiden zich voor op de halve finales van de World League (in juli in Johannesburg) en het EK (in augustus in Londen).