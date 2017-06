Bondscoach Red Panthers: "Willen absoluut naar WK"

"Het is een heel zware poule", zegt coach Niels Thijssen. "Maar we spelen voor eigen publiek en met onze jonge en gretige ploeg willen we voor een verrassing zorgen."

"We kijken er enorm naar uit. We hebben er heel veel zin in. Het is al even geleden dat we nog een officieel toernooi speelden. Het is afwachten hoe ver we staan. We zullen moeten zien of we het gat met de andere landen hebben kunnen verkleinen."

"In vergelijking met ons laatste toernooi zijn er veel nieuwe namen bij. Voor zes à zeven speelsters wordt dit het eerste toernooi. Het is een totaal andere dynamiek."

In de World League staat een WK-ticket op het spel. "Na de teleurstelling van de Spelen willen we met het vrouwenhockey in België doorgaan op de ingeslagen weg en verder groeien. Kwalificatie voor het WK is daarbij van essentieel belang. Dat wordt niet makkelijk, maar we spelen thuis en we willen ons absoluut plaatsen."