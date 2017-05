Reckinger: "Verhaal Herakles brengt heel wat teweeg in Belgische hockeywereld"

Herakles is dit seizoen de grote revelatie in de Belgische hockeycompetitie. "Eigenlijk was het ons doel om niet te degraderen", zegt veteraan Xavier Reckinger aan Sporza. "En nu staan we in de finale. Dat is zeker een verrassing."

Tegenstander Dragons kan voor de 10e keer de titel veroveren. "Natuurlijk is Dragons de grote favoriet", zegt Reckinger. "Voor die spelers is zo'n finale bijna een gewoonte."

"Maar we kunnen de Dragons zeker ook pijn doen. Enerzijds hebben we niet veel nodig om te scoren. En anderzijds zijn we sinds dit jaar veel beter beginnen te verdedigen."