Dragons en Herakles nemen serieuze optie op finale

"We weigeren ons gewonnen te geven", reageert Alexandre De Saedeleer, de ervaren verdediger van de Watducks. "We blijven erin geloven."

"Het resultaat valt dan wel tegen, maar de uitvoering was in orde. Dragons was super efficiënt in de tegenaanval en wij lieten enkele grote kansen onbenut."

"We wisten dat ze teruggetrokken zouden spelen en we een oplossing langs de vleugels moesten zoeken. Dat lukte ons echter niet goed. We gaan de moed nu niet laat zakken en alles op alles zetten voor de terugwedstrijd."