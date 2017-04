Bondscoach Red Panthers: "We zijn op de goeie weg"

Deze groep is enorm gepassioneerd en competitief. Ze willen winnen wat er te winnen valt. Dat is een belangrijk ingrediënt voor de toernooien.

De Nederlander voelt naar eigen zeggen geen druk om het project van de Panthers - met deelname aan het WK van 2018 en de Spelen van Tokio in 2020 als doelen - over te nemen.

"Ik heb veel vertrouwen in de huidige staf. Deze groep werkt al twee jaar aan de weg naar boven. En zoals we gisteren hebben gezien, zijn we op de goeie weg", doelt Thijssen op de zege in de oefenmatch tegen olympisch kampioen Groot-Brittannië.

Welke groep kreeg Thijssen, die al een tijdje bij de Red Panthers aan de slag is, na de mislukte kwalificatie voor de Spelen onder handen? "Deze groep was nog niet meteen klaar om op het hoogste niveau te presteren, maar we hebben met zijn allen hard gewerkt om alles zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen."

