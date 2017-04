Red Lions onder meer tegen Duitsland in halve finale World League

De Red Lions pakten zilver op de Olympische Spelen. De Red Lions pakten zilver op de Olympische Spelen.

Na de Red Panthers kennen ook de Red Lions, de nationale hockeymannen, hun tegenstanders in de halve finale van de World League in Johannesburg (8-23 juli). De vice-olympische kampioenen spelen onder meer tegen Duitsland, de nummer drie in Rio.