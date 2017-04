Red Panthers treffen Australië, Nieuw-Zeeland, Spanje en Maleisië in de World League

In de halve finales van de World League worden ook tien tickets voor het WK 2018 uitgedeeld. Die gaan naar de beste tien teams over de twee toernooien - er is ook een halve finale van de World League in Zuid-Afrika - die geen ticket als gastland of continentaal kampioen versieren.

Als gastland India zich tot Aziatisch kampioen kroont, worden er in de World League elf tickets voor het WK verdeeld.