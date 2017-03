Red Panthers verliezen Nederlandse Boomgaardt als coach na meningsverschillen

Na het missen van Rio 2016 koos de bond voor een nieuwe technische staf om het project van de Red Panthers een nieuw elan te geven. Het ambitieuze doel was de kwalificatie voor het WK 2018 én uiteindelijk de Spelen van Tokio 2020.

Voorlopig komt de sportieve leiding van de vrouwenploeg in handen van assistent Niels Thijssen, die in oktober 2015 al met succes ad interim was na het vertrek van Pascal Kina. Thijssen krijgt de steun van Simon Letchford, die in de huidige staf ook al assistent was.

De twee zullen tot het einde van de zomer het drukke programma in goeie banen leiden. Met onder meer de World League Semifinal in juni-juli in eigen land en het EK in augustus in Nederland. Na de zomer volgt een evaluatie.