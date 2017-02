Hockeyspeler Van Doren over Dohmen: "Hij is een fysiek monster"

Het wordt een drukke zomer voor de Belgian Red Lions met eerst de World Hockey League en dan het EK. "Het is nu zaak om voort te bouwen op het succes van Rio. We moeten oogsten wat we gezaaid hebben en zeker niet op onze lauweren rusten. Als we de jonge spelers goed inpassen, kunnen we hopelijk een toernooi winnen. Als we in de top 3 willen thuishoren, dan moeten we de grote landen geregeld over de knie leggen. Dat is de stap die we nog moeten zetten."