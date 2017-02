VIDEO: John-John Dohmen is beste hockeyer ter wereld, Arthur Van Doren beste belofte

Die olympische prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven: Dohmen, die gewoon in eigen land bij de Waterloo Ducks speelt, kreeg van zijn mondiale collega-internationals en een onlinepoll voor het publiek de meeste stemmen.

Ook Van Doren, die uitkomt voor KHC Dragons, werd op die manier beloond. Laurine Delforge, die de vrouwenfinale in Rio leidde, werd gekozen door het FIH-Scheidsrechterscomité.

Met doelman Vincent Vanasch en bondscoach Shane McLeod waren nog twee leden van de Red Lions genomineerd voor een wereldtrofee, maar zij moesten Ierland-keeper David Harte en de Britse coach Danny Kerry voorlaten.

De drie Belgen waren in India voor de gala en gaven een speech. Dohmen: "Dit is een geweldige eer, maar ook een grote verrassing. Ik ben trots dat ik hier mijn team mag vertegenwoordigen. Het was een voorrecht om met hen aan te treden in Rio. In mijn ogen is het ook hun trofee."