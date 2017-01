Antwerpen haalt organisatie van EK hockey 2019 binnen

Op deze terreinen vindt over 2 jaar het EK hockey plaats. Op deze terreinen vindt over 2 jaar het EK hockey plaats.

Zes jaar na het EK in Boom zal er opnieuw een Europees kampioenschap hockey in België plaatsvinden. Antwerpen, meer bepaald Wilrijk, wordt in 2019 de place to be voor de hockeyfans.