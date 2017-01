Wat schuilt er achter het grote geld van de Hockey India League?

Dit jaar liggen de lonen iets lager. De competitie wil een beetje af van de reputatie van "Pak de Poen Show". De best betaalde buitenlander is de Duitser Christopher Ruhr. Hij verdient "maar" 75.000 dollar.

Dit jaar liggen de lonen iets lager. De competitie wil een beetje af van de reputatie van "Pak de Poen Show". De best betaalde buitenlander is de Duitser Christopher Ruhr. Hij verdient "maar" 75.000 dollar.

"De Indiërs willen sterren in hun competitie en betalen daar voor. Twee jaar geleden was Tom Boon nog de best verdienende speler ooit. Hij kreeg toen 60.000 dollar voor zes weken. Voor een hockeyspeler is dat een jaarloon. Vorig jaar brak de Duitser Möritz Fürste het record met een loon van 100.000 dollar."

"Dit jaar liggen de lonen iets lager. De competitie wil een beetje af van de reputatie van "Pak de Poen Show". De best betaalde buitenlander is de Duitser Christopher Ruhr. Hij verdient "maar" 75.000 dollar. De best betaalde speler is de Indiër Gurbaj Singh. Hij krijgt 99.000 dollar."

Ook vier Belgen zijn er dit jaar bij : Florent van Aubel en Arthur Van Doren spelen voor Uttar Pradesh. Vincent Vanasch verdedigt het doel van Delhi Waveriders. En Emmanuel Stockbroekx draagt het shirt van Dabang Mumbai.

"De keuze voor de Belgen ligt helemaal in de lijn van de Indische selectiecriteria. Vanasch behoort als doelman top de top vijf van de wereld. Van Aubel is een spectaculaire speler en Van Doren en Stockbroekx zijn aanstormende talenten. Tom Boon had een moeilijk jaar en is er niet bij."

"In jaren waarin de Olympische Spelen worden georganiseerd mogen veel spelers uit Europa niet richting India. Australiërs wel, zij hebben een samenwerking met India. In oneven jaren is de Hockey India League daardoor altijd wat sterker."