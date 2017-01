Dragons mag Final Four van Euro Hockey League organiseren

"We vinden het fantastisch dat we onze Europese hockeyvrienden mogen verwelkomen in onze mooie club", zegt Hans Borstlap, voorzitter van Dragons. "We zijn ervan overtuigd dat we al onze gasten een fantastische ervaring kunnen aanbieden, tophockey in combinatie met de geneugten van 'het goede leven'."

De achtste en kwartfinales van de EHL vinden plaats op de terreinen van de Nederlandse club Oranje-Rood. Bij de laatste zestien staat een Belgisch duel op het programma tussen Dragons en Racing Club de Bruxelles. De beste vier ploegen strijden dan om de titel in Brasschaat.