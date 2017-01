Florent van Aubel is de vierde Belg die in India gaat hockeyen

Ik was in november teleurgesteld dat ik geen uitnodiging ontving. Ik heb me dan volledig op mijn studies geconcentreerd, maar nu de uitdaging er toch komt, ga ik die niet laten schieten.

Voor Van Aubel gaat een droom in vervulling: "Ik was in november teleurgesteld dat ik geen uitnodiging ontving. Ik heb me dan volledig op mijn studies geconcentreerd, maar nu de uitdaging er toch komt, ga ik die niet laten schieten."

"Het is fantastisch aan de zijde van Sander Baert en Agustin Mazzilli te spelen. Het is wel jammer dat ik de Zuid-Afrikaanse stage met de Red Lions mis, maar bondscoach Shane McLeod was blij voor mij dat ik toch naar India mocht."

De vier Belgen, die in Rio olympisch zilver veroverden, missen maar een paar matchen met hun lokale ploeg: in Europa is er de komende weken een winterstop.

Van Doren en Van Aubel spelen in India dus voor Uttar Pradesh, Stockbroekx is aan de slag bij Dabang Mumbai Hockey Club en Vanasch komt uit bij de Delhi Waveriders.