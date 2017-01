Red Lion Vanasch mag 6 weken in India spelen

De Hockey India League is een competitie tussen 6 teams, die vooraf ook tijdens een veiling mogen bieden op spelers uit buitenlandse competities.

Onze landgenoot Vincent Vanasch werd gekozen door de Delhi Waveriders, die de India League in 2014 op hun naam schreven. "Dat ik 6 weken lang in een land dat hockey ademt de sport kan uitoefenen waar ik van hou, maakt me heel blij", reageerde Vanasch, die van 21 januari tot 26 februari aan de slag zal zijn in India. Daarna keert hij terug naar de Waterloo Ducks.