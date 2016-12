Reckinger: "Belgisch hockey heeft de beste jeugdopleiding ter wereld"

Shootouts blijven een loterij, maar we hebben de kwaliteit in huis en de staf heeft hen goed voorbereid.

Shootouts blijven een loterij, maar we hebben de kwaliteit in huis en de staf heeft hen goed voorbereid.

"Nu klopt het plaatje. Die spelers en de staf hebben schitterende prestaties geleverd. 4 of 5 weken geleden hebben ze een vierlandentoernooi gehad in Valencia, waar ze laatste waren. Als je daar nu op terugkijkt, is dat een goede leerschool geweest."

Op het WK in India overleefden de Red Cougars twee keer de shootouts. "Dat is mentale weerbaarheid, maar er is ook voldoende kwaliteit."

"We hebben een schitterende keeper en ook individueel veel kwaliteit om te scoren. Shootouts blijven een loterij, maar we hebben de kwaliteit in huis en de staf heeft hen goed voorbereid."