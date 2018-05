Detry overleeft cut in Wentworth, game over voor Colsaerts en Pieters

Thomas Pieters beleefde vooral donderdag een baaldag. Na 9 holes was zijn score al 5 boven par. Ook vandaag was zijn start dramatisch met bogeys op hole 1 en 3. Ondanks nog 3 birdies komt hij in het weekend niet meer in actie.

Voor Nicolas Colsaerts was er niets aan de hand tot hole 9 vandaag. Daarna volgden 2 bogeys en 2 double bogeys en een score van 3 boven par na 2 dagen.

De enige Belg die zaterdag en zondag van de partij is in Wentworth is Thomas Detry. De jongste van de drie Belgen leek op weg naar een plaats in de top 40, maar door een double bogey op de laatste hole haalde hij maar net de cut. Rory McIlroy staat aan de leiding, hij heeft 3 slagen voorsprong.