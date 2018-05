Pieters: "Belgian Knockout is opsteker voor golfsport in België"

Met de Belgian Knockout heeft Thomas Pieters opnieuw een Belgisch toernooi op de Europese kaart gezet. Hoewel hij zelf al in de 1/32e finales sneuvelde, blikt hij tevreden terug.

"Natuurlijk had ik graag in de finale gestaan", vertelt hij aan Sky Sports. "Maar het is een fantastische week geweest. Ik ben wel opgelucht dat het voorbij is. Het was zwaar."

"Of ik nu drie toernooien per jaar wil organiseren? Als jij meehelpt misschien", grapt Pieters. "Ik ben verrast dat er zoveel werk in is gekropen. Ik heb nu veel meer respect voor de organisatoren, want dit was nog een klein toernooi."

"De spelers waren heel positief en ook de fans waren fantastisch. Het heeft mijn verwachtingen overstegen. Dit is een opsteker voor de golfsport in België."