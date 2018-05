Colsaerts: "Detry, Pieters en ik komen goed overeen"

Thomas Detry, boezemvriend van Thomas Pieters, maakte vorig jaar zijn debuut op de European Tour en maakte indruk met onder meer een tweede plaats in Duitsland en een derde plaats in Zuid-Afrika.

"Of het moeilijker is om te bevestigen? Eigenlijk niet. Vorig jaar maakte ik een goeie start, maar nu ook. Ik heb nu al meer punten verzameld dan vorig jaar. Bovendien is mijn status nu hoog genoeg om aan alle toptoernooien op de European Tour te mogen meedoen."

Detry eindigde dit jaar al 2 keer in de top 10 en 5 keer in de top 25, maar een echte uitschieter zat er nog niet in. "Golf is een bizarre sport. Ik voel dat mijn spel beter wordt, het zijn enkel nog details die moeten goed vallen. Een van de komende toernooien komt er een heel goeie week. Ik denk dat ik in vorm ben."

Als kleine jongen ging Detry in Knokke kijken naar de Belgian Open. "Eindelijk is er weer een toernooi in België. Het is heel leuk om hier te kunnen spelen voor familie en vrienden. Ik ben echt benieuwd. Het zal ook een fantastische ervaring zijn voor de kinderen."