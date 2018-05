Pieters: "Het eerste dipje uit mijn carrière, ik zal er veel uit leren"

Na twee fantastische jaren loopt het dit jaar wat minder voor Thomas Pieters. Hij is gezakt naar de 60e plaats op de wereldranglijst. Als hij maandag ook nog op nummer 60 staat, dan kwalificeert hij zich voor de US Open, de tweede “major” van het jaar.

"Dat speelt niet in mijn hoofd. Ik probeer me gewoon te concentreren op dit toernooi. Als ik een goeie week heb, dan volgt de US Open. Maar als dat niet zo is, dan komen er nog kansen om mij te kwalificeren."

Het lijkt dit jaar alsof de bal niet goed wil rollen voor Pieters. "Dat is heel frustrerend, maar dat is golf. Dit is het eerste dipje in mijn carrière. Ik ga er veel uit leren en ik ga nog dipjes kennen."

"Als de mensen nu in paniek slaan, dan is dat oké. Dat is sport. Ik denk dat in geen enkele sport de carrière 20 jaar in stijgende lijn gaat. Het is part of the game. Geduldig en kalm blijven, dat is het belangrijkste."