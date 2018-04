Topdag voor Colsaerts, Detry uitgespeeld Nicolas Colsaerts heeft nog uitzicht op een mooi resultaat in Spanje na een rondje -5 op de 2e dag. Colsaerts was goed voor 7 birdies (-1), maar ook voor 2 bogeys (+1). Thomas Detry maakte in Madrid zijn comeback na een rustperiode, maar is na 2 dagen al klaar. 2 rondjes van -1 waren niet voldoende om de cut te halen. Helemaal bovenaan stevent de Ier Paul Dunne na 2 schitterende dagen op de winst af.

20:25