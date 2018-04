Afgang voor titelverdediger Garcia op Masters: 13 slagen voor 1 hole

Exact een jaar geleden beleefde Sergio Garcia de mooiste dag uit zijn golfcarrière toen hij voor het eerst een major wist te winnen.

Dit jaar gaat het Garcia veel minder voor de wind. Hij stond op een nog aanvaardbare +2 toen hij aan de 15e hole arriveerde. Daar ging hij helemaal de mist in.

Garcia sloeg maar liefst 5 ballen het meer in en kreeg zijn balletje uiteindelijk pas na 13 slagen in de hole. Geen enkele speler in de 85-jarige geschiedenis van de Masters deed ooit zo slecht. Tot nu toe waren 11 slagen het dieptepunt op de 15e hole. 13 slagen is ook een gedeeld record voor elke hole op de Masters.