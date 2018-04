"Het zou me verbazen als Thomas Pieters nooit de Masters wint"

De Masters is het droomtoernooi voor Thomas Pieters en Karl Vannieuwkerke gelooft in de kansen van onze landgenoot. "Hij is vorig jaar vierde geworden bij zijn debuut. Als je dat kunt, dan kun je de Masters ook winnen."

"In zo'n sterk deelnemersveld is het heel moeilijk om er als primus uit te komen. Maar het kan, omdat de baan in Augusta Pieters ligt. Het zou me enorm verbazen als hij zijn carrière afsluit zonder zege in de Masters."

De Masters is de enige major die elk jaar op dezelfde baan in Augusta (Georgia) gespeeld wordt. "Het is een technische golfbaan waar je geduld moet hebben en dat ligt Pieters."

"Hij kan gecontroleerd de grote afstanden overbruggen, maar hij mag niet afwijken van zijn gameplan. Als je dat wel doet en je neemt risico's, dan kan het dat je op een paar holes afgestraft wordt en dan is het voorbij."