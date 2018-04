Dat ik hier vorig jaar bij mijn debuut al zo goed was (4e) geeft me een klein voordeel dit jaar. Het geloof dat ik hier kan winnen is er nu. Ik sla de bal weer goed, nu moeten de putts ook nog vallen.

Dat ik hier vorig jaar bij mijn debuut al zo goed was (4e) geeft me een klein voordeel dit jaar. Het geloof dat ik hier kan winnen is er nu. Ik sla de bal weer goed, nu moeten de putts ook nog vallen. Thomas Pieters

Het is cool dat Tiger (Woods) terug is. Ik heb hem dit toernooi zo vaak zien winnen op tv. Ook voor de interesse van het publiek en de ticketprijzen is zijn terugkeer een zegen. Thomas Pieters

Wie volgt Sergio Garcia op? Op de legendarische Augusta National Golf Club in Georgia (VS) wordt vanaf donderdag om het al even legendarische groene jasje van de Masters gevochten. Sergio Garcia is de titelverdediger, Thomas Pieters de Belgische vertegenwoordig. Voor de rest kijken we ook reikhalzend uit naar de Tiger Woods, die voor het eerst in 3 jaar weer meedoet aan de Masters, de major die hij 4 keer wist te winnen.

