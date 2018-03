Pieters opent als 48e Thomas Pieters is niet slecht begonnen aan het PGA-toernooi in Houston. De Belg opende met 3 birdies (1 onder par) en pakte in het 2e wedstrijddeel ook uit met een eagle (2 onder par). Daartegenover moest hij 2 bogeys (1 boven par) toestaan, wat hem op een rondje van 69 slagen bracht (-3). In het sterk bezette toernooi staat hij daarmee gedeeld 48e, 1 slag achter toppers als Justin Rose en Phil Mickelson.

06:27