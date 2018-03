Pieters tegen Vannieuwkerke: "Dat groene jasje, dat wil ik"

Karl Vannieuwkerke viel met de deur in huis tijdens zijn interview met Thomas Pieters. "Ik ben al blij met wat ik tot nu toe in mijn carrière laten zien heb, maar er zit meer in. Het heeft grotendeels te maken met wat jij draagt: dat groene jasje. Ik wil de Masters winnen. Dat is mijn ultieme doel", zegt Pieters.

"Het groene jasje kun je vergelijken met de gele trui in de Tour de France. De "green jacket" is hét van hét in het golf. Voor 99% van de golfers is de Masters dé wedstrijd om te winnen. En tegelijk de moeilijkste. De baan heeft iets heel idyllisch, maar is ook heel lastig."

"Op de Masters gelden andere regels dan elders. Geen coaches en familie op de baan, je bent een hele week op jezelf aangewezen. Vorig jaar had ik een hele week vlinders in mijn buik. Ik ga naar daar om te winnen, niet om tweede te eindigen. Wie tweede wordt, is "the first loser" (haha)."