Tiger Woods is helemaal terug, maar wint net niet

Tiger Woods miste wat magie tijdens de slotronde. Tiger Woods miste wat magie tijdens de slotronde.

Paul Casey heeft de droom van de fans van Tiger Woods verpest. Hij had een geweldige slotronde in huis om het Valspar Championship in Florida te winnen. Tiger Woods kwam een slag tekort om een play-off af te dwingen en werd 2e, zijn beste resultaat sinds 2013.