Woods gelooft er nog in: "Mickelson toont dat wij oudjes nog kunnen winnen"

Mickelson zette op het World Golf Championships in Mexico een punt achter 5 jaar droogte. "Wat Phil heeft getoond is dat we in de laatste fase van onze carrière nog kunnen winnen", zei Woods daags voor het PGA-toernooi in Palm Harbor, Florida.

"Davis (Love III) won op het PGA-circuit op zijn 51e, Phil deed het op zijn 47e", rekende de ex-nummer 1, die nu 388e in de wereld is.

Woods, zelf 42, zag zijn laatste 3 seizoenen de mist ingaan door blessures. De voorbije 18 maanden onderging hij 4 rugoperaties, in 2017 kwam hij amper aan spelen toe. Zijn laatste toernooizege dateert ook van 2013. Voor zijn laatste major moeten we al 10 jaar teruggaan: de US Open van 2008.