Louis Oosthuizen is het best van start gegaan in Mexico-Stad, in de eerste van vier manches van de World Golf Championships. De Zuid-Afrikaan leverde een kaart van 64 slagen in (-7) en gaat een trio vooraf: de Amerikaan Schauffele, de Engelsman Paisley en de Indiër Sharma deden het in 65 slagen. "Ik doe wat ik wil, dat geeft vertrouwen", zegt de winnaar van de British Open 2010.

Oosthuizen leidt Louis Oosthuizen is het best van start gegaan in Mexico-Stad, in de eerste van vier manches van de World Golf Championships. De Zuid-Afrikaan leverde een kaart van 64 slagen in (-7) en gaat een trio vooraf: de Amerikaan Schauffele, de Engelsman Paisley en de Indiër Sharma deden het in 65 slagen. "Ik doe wat ik wil, dat geeft vertrouwen", zegt de winnaar van de British Open 2010.

Thomas Pieters opent met 2 onder par in Mexico Op het World Golf Championships in Mexico-Stad, dat meetelt voor de Europese Tour, is Thomas Pieters de Belgische vertegenwoordiger. Hij staat na de 1e ronde 13e in 2 onder par. De Belg kwam rond in 69 slagen: in zijn eerste deel sloeg hij 2 bogeys voor 1 birdie, in de tweede helft ging het beter met 3 birdies.

06:53