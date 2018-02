After 18 holes: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 -7 Rai 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 -7 Pepperell 🇫🇷 -7 Havret 🇮🇹 -6 E. Molinari 🇩🇪 -6 Schneider 🇪🇸 -6 Quiros 🇫🇮 -5 Ilonen 🇩🇪 -5 Heisele 🇪🇸 -5 Otaegui All Scores: https://t.co/8M0WPsnuHO pic.twitter.com/zL9XhYprS3

Papa Colsaerts schiet halfweg wakker Voor Colsaerts is het toernooi in Qatar zijn eerste wedstrijd na de geboorte van zijn zoontje Jackson. Onze landgenoot had wat tijd nodig om er weer in te komen en liet op de 7e hole een double bogey optekenen. Na een bogey op de 11e hole begon het beter te lopen, waarna Colsaerts nog 4 birdies neerzette. Dat leverde hem een totaalscore op van -1, waarmee hij op een gedeelde 77e plaats staat.

15:33