Na de eerste dag op de Genesis Open prijkt Thomas Pieters op een gedeelde 36e plaats. De Belg sloeg twee birdies, maar ook twee bogey's en laat daarmee een par optekenen na zijn eerste ronde. De leiding is in handen van de Amerikanen Cantlay en Finau, die met 66 vijf slagen onder de par van de baan bleven.

Thomas Pieters verdedigt 2e plaats Thomas Pieters snijdt deze week zijn Amerikaanse tournee aan, met als hoogtepunt de Masters in Augusta. De Belgische nummer 1 begint met de Genesis Open in Californië. Vorig jaar werd Pieters tweede op de greens van de Riviera Country Club. De zege was toen voor de nummer 1 van de wereld Dustin Johnson.

