Thomas Pieters: "Ik ben gelukkiger op de golfbaan en dat helpt"

Na de zomer bakte Thomas Pieters er nog weinig van vorig jaar. Dat veroorzaakte frustraties op de baan en die frustratie hielp dan weer niet om goeie resultaten te boeken. In 2018 lijkt er een andere Thomas Pieters op de baan te staan.

"Ik ben veel meer ontspannen en ben gelukkiger op de baan, dat helpt. Want kwaad worden helpt je geen stap vooruit. Dat moest ik veranderen", legde Pieters uit na zijn goeie eerste ronde in Dubai.

Vorige week stond Pieters op de baan te grappen en grollen met zijn medespeler Ross Fisher. "Aan mijn swing hoefde ik niet veel te veranderen, maar wel aan het mentale aspect."

"Dat is heel belangrijk in golf en ik heb de afgelopen anderhalve week getoond dat positief en kalm blijven gewoon loont. Ik ben heel tevreden met de start van mijn jaar. Net als iedereen heb ik hard gewerkt in het tussenseizoen en dan is het leuk om zulke goeie rondes te spelen."