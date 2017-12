Tiger Woods is tevreden na comeback: "Positieve signalen gezien"

Vorig jaar had Tiger Woods ook al zijn comeback gemaakt in het toernooi op de Bahama's, maar die comeback was van korte duur. Na een nieuwe rugoperatie kwam Woods ook nog in het nieuws toen hij aangehouden werd voor rijden onder invloed.

Woods won in zijn carrière al 14 Majors, maar zegevierde voor het laatst in een groot golftoernooi in 2013. Hij speelde de afgelopen twee jaar maar 6 toernooien en liet zich maar liefst acht keer aan zijn rug opereren.

Zijn eerste rondes waren zonder meer goed en na een teleurstellende derde dag sloot hij af op de Bahama's met een goeie ronde in 68 slagen. "Over het algemeen ben ik heel tevreden, ik heb positieve signalen gezien", zei Woods, die gezakt is naar de 1.199e plaats op de wereldranglijst.

"Ik heb enkele hele goeie ballen geslagen en ik kan weer met vertrouwen naar de toekomst kijken, zonder pijn. Ik ga nu met mijn team bekijken hoe mijn schema er uit zal zien, ik wil op mijn best zijn op de grote toernooien."