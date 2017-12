Detry eindigt 45e op Australian PGA Championship Golf

Thomas Detry (archief) lag na de 2e dag nog op de 14e plaats. Thomas Detry (archief) lag na de 2e dag nog op de 14e plaats.

Thomas Detry heeft zijn goeie opener van de European Tour van vorige week niet kunnen bevestigen in Australië: op dag 2 van het PGA Australian Championship in Benowa (ook European Tour) was hij nog 14e, maar hij viel op de slotdagen terug tot 45.