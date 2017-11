Thomas Pieters mag het met Europa opnemen tegen Azië

De selectie voor de EurAsia Cup wordt gemaakt door Thomas Bjørn, de Deen die ook kapitein is van het Europese Ryder Cup-team voor 2018. Pieters dankt zijn selectie aan zijn goeie prestaties op de European Tour in 2017.

Onze landgenoot eindigde daarin als 20e en 15e Europeaan, maar Justin Rose, Jon Rahm, Sergio Garcia, Francesco Molinari en Rory McIlroy passen voor de EurAsia Cup en zo was Pieters automatisch geselecteerd.

Pieters is na Nicolas Colsaerts de tweede Belg die geselecteerd wordt om het met Europa op te nemen tegen Azië. In 2013 zorgde Colsaerts voor het beslissende punt in de Royal Trophy, de voorloper van de EurAsia Cup. Colsaerts was er ook al bij in 2012.