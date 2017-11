Colsaerts: "Een van de meest frustrerende dagen uit mijn carrière"

Colsaerts had donderdag een goeie eerste ronde afgewerkt en begon in de top tien aan zijn tweede ronde. Daar liep het na 10 holes helemaal fout. "Dit was een van de meest frustrerende dagen uit mijn carrière", doet Colsaerts het verhaal.

"Na 9 birdie kansen op de eerste 9 holes, viel mijn eerste birdie eindelijk op hole 10. Maar meteen daarna kostte een klein foutje me een bogey op hole 11. Die klap kwam ik niet te boven en de volgende holes waren een nachtmerrie."

Colsaerts moest in 4 holes 3 bogeys en een dubbele bogey op zijn scorekaart schrijven. "Vanavond moet ik me samen met mijn coaches herbronnen en deze dag proberen te vergeten."

"Morgen start er een nieuw toernooi van 36 holes. En met het spel dat ik hier al heb laten zien, ben ik benieuwd naar waar ik nog kan eindigen. Ik moet vergeten dat er geen enkele bal in de cup wou rollen vandaag."