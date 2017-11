Nicolas Colsaerts heeft zijn start in Zuid-Afrika compleet gemist. Op de eerste dag in Sun City liet hij zes bogey's en twee birdies optekenen. Na 18 holes bleef hij zo vier slagen boven de par van de baan, goed voor een gedeelde 61e plaats. De Oostenrijker Bernd Wiesberger staat aan de leiding na een rondje van 67 slagen.

After 18 holes at the #NGC2017 : 🇦🇹 -5 Wiesberger 🇫🇷 -4 Dubuisson 🇿🇦 -4 Grace 🇬🇧 -4 Jamieson 🇺🇸 -4 Suri https://t.co/5hSy8exqud pic.twitter.com/UZ78AmMCKB

Inches from a new car 🚘 #NGC2017 pic.twitter.com/LhVwM330za

Trekt Colsaerts de lijn door? Na zijn tweede plek in Turkije is Nicolas Colsaerts met vertrouwen afgezakt naar Zuid-Afrika voor de European Tour-manche in Sun City. Volg hier zijn prestaties.

