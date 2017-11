Colsaerts na tweede plaats: "Mijn vertrouwen is terug"

Op de laatste hole kon Colsaerts met een birdie een play-off afdwingen, maar dat lukte niet. "Het was wellicht niet mijn beste putt, maar ik ben toch heel tevreden met mijn tweede plaats." Voor Colsaerts is het pas de derde toptienplaats van het seizoen.

"Het was fantastisch om door te duwen tot het einde en mee te doen voor de zege", zegt Colsaerts. "Het is leuk om te zien dat ik het nog altijd kan en op deze prestatie kan ik bouwen. Dit is een boost voor mijn vertrouwen."

"Mijn vertrouwen is terug en dat is een opsteker. Het is vooral belangrijk dat ik mijn afslag teruggevonden heb. Ik kan nu slaan zonder twijfels." Colsaerts komt nu nog in actie in de toptoernooien in Zuid-Afrika en Dubai. "Geen rust voor 20 november."