Woods gaat akkoord met alternatieve straf voor rijden onder invloed

In mei werd Woods bewusteloos aangetroffen in zijn auto op enkele kilometers van zijn huis. In zijn bloed werden sporen van cannabis en pijnstillers gevonden.

Vrijdag moest hij zich daarvoor verantwoorden bij de rechter in Palm Beach County, Florida. Toeval kan soms wreed zijn. Het gerechtsgebouw staat uitgerekend in de PGA Boulevard.

Woods pleitte schuldig en kreeg daarna zijn straf te horen. De golfer moet niet naar de gevangenis. In plaats daarvan krijgt hij een voorwaardelijke straf van een jaar, moet hij 250 dollar boete en de gerechtskosten betalen en krijgt hij een alternatieve straf.

Een deel van zijn alternatieve straf werkte hij al af. Hij verrichte vijftig uur gemeenschapsdienst (bij zijn eigen Tiger Woods Foundation), woonde een workshop bij waar slachtoffers van verkeersongevallen getuigden en volgde in juli een afkickprogramma.

Woods moet wel nog opnieuw rijlessen volgen. "Je moet niet naar de gevangenis, maar als je deze alternatieve straf niet naleeft, kan ik je alsnog naar de gevangenis sturen voor 90 dagen en een boete opleggen van 500 dollar", zei de rechter.