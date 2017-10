Thomas Pieters is met een goeie ronde van 68 slagen begonnen aan het PGA-toernooi in Kuala Lumpur. Hij wisselde twee bogeys af met 6 birdies en staat op een gedeelde 14e plaats.

Let's tour this week's course. We're in Malaysia. https://t.co/YokByKdvbc pic.twitter.com/CuDO8cizbp

Going back-to-back ... to-back? @JustinThomas34 looks to 3-peat this week. 🏆🏆 pic.twitter.com/Gf3bsrYNJv

3 op rij voor Justin Thomas? De Amerikaan Justin Thomas kroonde zich onlangs tot FedEx Cup-kampioen en werd door de PGA verkozen tot Speler van het Jaar. In Maleisië komt hij bovendien op een van zijn favoriete toernooien, want Thomas won er de voorbije 2 jaar. 3 op 3 voor Thomas of gooit die andere Thomas, Pieters, roet in het eten?

