Moeilijke start voor Pieters Het ene jaar is het andere niet voor Thomas Pieters in Denemarken. Vorig jaar opende hij met een ronde in 62 slagen, maar dit jaar liep het niet van een leien dakje. Pieters klokte af op 74 slagen, 3 boven par. Hij zal morgen uit een ander vaatje moeten tappen om de cut te halen.

18:54