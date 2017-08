Detry bereikt achtste finales in Duitsland na knappe reeks birdies

Detry nam in de eerste ronde al de maat van de Spanjaard Eduardo De La Riva (3&1) en keek vandaag opnieuw een Spanjaard in de ogen. Nacho Elvira was na een bogey op achtervolgen aangewezen, maar Detry moest zijn voorsprong weer afgeven na een fout op de tiende hole.

Maar Detry zette zijn misstap snel recht. Met een knappe reeks birdies op de elfde, twaalde, vijftiende en zeventiende hole zette hij Elvira met 3&1 opzij. In de volgende ronde is de Duitser Marcel Siem zijn tegenstander.

Nicolas Colsaerts overleefde de eerste ronde niet. Hij kon zijn achterstand op de Chinees Ashun Wu nooit goedmaken en verloor met 4&3.