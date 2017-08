Cocktail aan medicatie gevonden in bloed van Tiger Woods

Tiger Woods domineerde jarenlang de golfwereld en won onder meer 14 Majors, maar is door aanhoudend blessureleed al een tijdje niet meer de oude. Onlangs viel hij zelfs weg uit de top 1.000 van de wereldranglijst.

In mei werd hij in Florida in het midden van de nacht gevonden door de politie. Hij was in slaap gevallen in zijn auto langs de kant van de weg. Hij was onder invloed van medicatie, was helemaal verward en kon amper stappen.

Nu blijkt uit het toxicologisch rapport dat Woods die dag een cocktail aan medicatie in zijn lichaam had: zware pijnstillers, slaapmiddelen, antidepressiva en ook sporen van marihuana.

Marihuana voor medisch gebruik is legaal in Florida, maar het is nog niet duidelijk of Woods doktersvoorschriften had voor de medicijnen. Alles wijst er wel op dat er geen sprake is van illegale middelen.