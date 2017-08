Pieters vol vertrouwen voor laatste major: "Parcours is in mijn voordeel"

Het zijn lange holes, dus dat is in het voordeel van long hitters zoals ik

"Het was een goeie week", zegt Pieters aan de vooravond van het PGA Championship. "Ik sloeg de bal heel ver, putte goed,... Er waren veel positieve punten. Alleen het eindresultaat viel een beetje tegen."

De Quail Hollow Club in Charlotte is een baan die geknipt is voor een golfer als Pieters. "Het zijn lange holes, dus dat is inderdaad in het voordeel van long hitters zoals ik. Maar de greens zijn wel lastig: heel snel en vaak op en neer."

Pieters' beste resultaat is een 4e plaats op de Masters, eerder dit jaar. "Elke major is speciaal. Het is bijzonder om met al die toppers aan de start te staan. Ik kijk al uit naar de ontknoping op zondag."