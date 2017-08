PGA Championship verhuist naar mei in 2019

Het PGA Championship, traditioneel het vierde majortoernooi van het jaar, wordt al sinds 1972 in augustus gespeeld. "Maar het golflandschap verandert", verklaart ceo Pete Bevaqua.

De organisatie was al vier jaar bezig met de verschuiving. Nu golf opnieuw een olympische sport is, past het PGA Championship beter in mei. De organisatie wou niet dat het toernooi om de vier jaar moest verspringen op de kalender en kiest dus voor een definitieve verhuis naar mei.

Het PGA Championship volgt nu na de Masters, maar komt nog voor de US Open en de Britse Open.