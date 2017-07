Oh so close...but a fantastic recovery from @jordanspieth . #TheOpen pic.twitter.com/kbKVdz34GL

De eerste golfers die in actie mochten komen op The Open werden getrakteerd op guur weer. Mark O'Meara had de eer om het eerste balletje te slaan, maar dat liep grondig mis. Zijn slag verdween in het struikgewas, waardoor er een tweede tee-shot nodig was. Hij eindigde de eerste hole met maar liefst acht slagen.

Thomas Pieters (OWGR-30) is een van de deelnemers in Southport. In de eerste ronde van The Open Championship, de derde major van het jaar, is hij gekoppeld aan de Amerikaan Pat Perez (OWGR-42) en de Ier Padraig Harrington (OWGR-134). Het toernooi begint donderdag.

Oudste majortoernooi Donderdag gaat in de Royal Birkdale Golf Club in Southport het derde majortoernooi van het seizoen van start. De British Open - ook wel The Open of The Open Championship genoemd - is het oudste van de vier. De eerste editie van het toernooi vond plaats in 1860.

