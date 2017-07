Tiger Woods tuimelt nu zelfs uit de top 1000

Tiger Woods voerde een recordaantal weken (683) de wereldranglijst aan en schreef in totaal 79 PGA-toernooien en 14 Majors op zijn palmares. Zijn laatste toernooizege dateert al van 2013.

Daarna ging het snel bergaf met de Amerikaan. De 41-jarige golfer heeft de afgelopen twee seizoenen amper toernooien gespeeld door rugproblemen.

Eind april liet de hij zich voor de vierde keer sinds 2014 opereren, nadat hij opnieuw een poging had gedaan om zijn comeback te maken. In mei werd hij zelfs gearresteerd terwijl hij slapend achter het stuur zat. Dat was het gevolg van zijn medicatiegebruik.

Of Woods binnenkort nog een toernooi op zijn planning heeft staan, is niet duidelijk.