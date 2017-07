Pieters werkte deze week in Noord-Ierland nog met zijn coach, Pete Cowen, om enkele details bij te schaven. "Mijn korte spel zit goed, dat hebben we vorige week gezien. Ik moest gewoon werken aan mijn lange slagen. Soms probeer je gewoon te veel en coach Cowen maakt het eenvoudiger. Het gaat in de goeie richting."

"Het gaat in de goeie richting"

"Belangrijk om controle te hebben over traject van bal" Pieters had vorige week een ontgoochelende slotronde in Frankrijk, maar krijgt deze week een nieuwe kans om te schitteren op de European Tour. "Ik houd van "links" golf. Het is belangrijk om controle te hebben over het traject van de bal en ik denk dat ik daar goed in ben."

