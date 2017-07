Thomas Pieters: "Dit zal even in de kleren blijven hangen"

Pieters was eigenlijk de hele slotdag op achtervolgen aangewezen nadat hij zijn ronde begonnen was met een dubbele bogey op de eerste hole. Dankzij vier birdies had hij op hole 14 zowaar nog uitzicht op een topnotering, maar toen ging het helemaal mis.

"Ik ben echt teleurgesteld", zegt Pieters. "Als je de kans hebt om de titel te grijpen en je speelt zo'n ronde, dan kan ik geen andere woorden vinden."

"Eigenlijk liep het al het hele toernooi niet echt goed. Het putten heeft mij heel lang op titelkoers gehouden, maar vandaag liep het fout." Pieters sloeg op de laatste holes nog twee keer de bal in het water en incasseerde zo nog twee dubbele bogeys.

"Dit is wel een dagje dat in de kleren zal blijven hangen. Maar ik moet voort, want vanaf donderdag staat er alweer een toptoernooi op de agenda." Pieters speelt vanaf donderdag op de Irish Open.