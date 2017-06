Pieters: "Detry en ik doen niet mee om tweede te worden"

"Of dit gisteren een gemiste kans was? Natuurlijk, want dit was mijn eerste kans om een wedstrijd op de European Tour te winnen. Maar ik ben toch tevreden met mijn week", zegt Thomas Detry, die gisteren tweede werd in Duitsland.

"Ik speelde heel goed op de slotdag, met veel volk en met veel druk. Dat geeft me heel veel zelfvertrouwen. Nu ben ik er 100 procent van overtuigd dat ik zulke toernooien kan winnen."

Wat was het succesrecept van Detry in München? "Twee weken geleden ben ik teruggekeerd naar België. Ik heb er enkele dagen niet gegolft en heb gerust. Daarna heb ik goed getraind met mijn coach en ik ben dan met veel zelfvertrouwen naar Duitsland gegaan."